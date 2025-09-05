Hakkari’de Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı Yapıldı

HAKKARİ’DE ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

Hakkari’de 2025 Yılı II. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik’in liderliğinde yapıldı. Hakkari Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen bu toplantıya Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım gösterdi.

ŞİDDET MAĞDURLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Toplantıda, 2025 yılı Nisan-Ağustos döneminde şiddet mağdurlarına yönelik yapılan çalışmalar, paydaş kurumların etkinlikleri ve kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Vali Ali Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve “Kurumlarımız arasındaki işbirliğini güçlendirerek kadınlarımızın güvenliği ve huzuru için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ALINAN KARARLAR VE ÖNERİLER

Toplantı sona ermeden önce Vali Çelik, mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde uygulanması ve kadın ile çocukların korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi için talimatlar verdi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından başarıyla noktalandı.