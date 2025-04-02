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Hakkari’de Kamyon Devrildi: Bir Can Kaybı

HÜCRE KAZASI VE KAYIP

Hakkari’de bir maden ocağında meydana gelen kazada, devrilen kamyonun altında kalan 2 çocuk babası bir vatandaş hayatını kaybetti. Kaza, Hakkari-Çukurca karayolunda gerçekleşti.

KAMYONUN DEVRİLMESİ

Agit Ayaş’ın yönetimindeki kamyon, maden ocağı içerisinde devrilerek, Ayaş’ın ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra, yaralı olan Ayaş Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Agit Ayaş kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları hastane önüne akın etti. Durumla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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