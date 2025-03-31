Hakkari’de Karla Kapanan Yollar Açıldı

KAPANAN YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Hakkari’de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Hakkari il merkezindeki sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakıyor. Mart ayının son gününde etkili olan bu kar, Durankaya Beldesi ve civarındaki grup köy yollarının ulaşımını sağlayan 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi yolunu kapatıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapanan yolları açabilmek için hemen harekete geçiyor. Ekiplerin sarf ettiği yoğun çabalar sonucunda, grup köy yolları ve kayak merkezi yolu kardan temizlenerek ulaşım tamamen sağlanabiliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki ulaşımın akışkanlığını iyileştiriyor.