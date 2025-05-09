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Hakkari’de Kaybolan Adam Bulundu

MEHMET AKBOĞA’NIN KURTARILMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hakkari’de pancar toplamak üzere dağlık alana giden ve haber alınamayan Mehmet Akboğa’nın kazada bulunduğu, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Pancar toplamak için dışarı çıkan 70 yaşındaki Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Akboğa’nın düştüğü yerden kurtarılması için yoğun bir çaba gösteriliyor.

KIZINDAN AÇIKLAMA

Akboğa’nın kızı Cennet Kurt, “Babam pancar toplamaya gitmişti. Dünden beri haber alamamıştık. Bize gelen son bilgilerde, dağda düşmüş ve ayağı kırılmış. Kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, yetkililer Akboğa’nın sağ olarak bulunduğunu belirterek, dağdan indirme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

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