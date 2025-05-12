Hakkari’de Kayıp Genci Arıyorlar

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi’nde kaybolan genci bulmak için arama faaliyetlerinin tüm imkanlar kullanılarak sürdürdüğü ifade edildi. Valiliğin sosyal medya platformunda paylaşılan bilgiye göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in liderliğinde, 10 Mayıs’ta kaybolan Neçir Kom’un bulunması adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

TOPLANTIYLA PLANLAMALAR YAPILDI

İlgili kurumların amirleriyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, sınır hattının tamamında ve askeri yasak bölgelerde arama çalışmalarının kesintisiz olarak devam etmesi gerektiği vurgulandı. Elde edilecek her alanda, helikopter başta olmak üzere tüm imkanların kullanılacağına dair planlamalar yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve diğer yetkililer katıldı.