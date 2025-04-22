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Hakkari’de Kayıp Kadın Aranıyor

KAYBOLAN KADININ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’de 13 gün önce kaybolan 55 yaşındaki kadın için ekipler dron destekli arama çalışmalarına devam ediyor. 9 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin’in bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

EKİPLERİN GÖREV DAĞILIMI

Afad, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, kayıp kadının bulunması amacıyla bir araya geldi. Daha önce Katramas Deresi’nde dalgıç polislerin katıldığı aramalarda kaybolan kadının izlerine ulaşılamamıştı. Bugün de dağlık alanlarda, Karşıyaka ve Sümbül Mahallesi çevresinde, ayrıca Güzelköy ve Otluca köyünde dron destekli arama çalışmaları yapıldı.

İZ BULMA ÇABALARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Ekipler, kadına dair herhangi bir iz bulma konusunda şu ana kadar başarılı olamadı ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arama faaliyeti, kaybolma olayının üstünden geçen süre ve zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

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