Hakkari’de Kayıp Kom için Arama

YENİDEN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 10 Mayıs’ta Avaşin Deresi’ne düşüp akıntıya kapılan İbrahim Neçir Kom’u bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalara yeniden başladı. Su seviyesinin önemli ölçüde düşmesi, arama faaliyetlerinin daha geniş bir alanda ve daha etkin yöntemlerle devam etmesine olanak sağlıyor. Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek veriyor.

DETAYLI TARAMA FAALİYETLERİ

Ekipler, Kom’un dereye düştüğü belirlenen noktadan başlayarak dere yatağı boyunca detaylı bir tarama etkinliği yürütüyor. Arama faaliyetleri kapsamında, hem suyun altında hem de dere kenarlarında titiz bir inceleme yapılıyor. Görevli ekipler, Neçir Kom’a ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşmak için yoğun bir çaba harcıyor. Su seviyesinin düşmesi, daha önce ulaşılamayan noktalara erişim sağladığı için kayıp Kom’a ulaşma umutlarını artırıyor.

UMUTLA BEKLENEN HABERLER

Yetkililer, arama çalışmalarının hava ve çevre koşulları değerlendirerek aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Kayıp İbrahim Neçir Kom’un ailesi de beklemedeki umutlarını sürdürerek iyi bir haber almayı umuyor.