Hakkari’de Kaza, 3 Kişi Yaralandı

3 YARALI OLAYI

Hakkari’de meydana gelen bir trafik kazasında bir otomobil uçuruma düşmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay, Otluca köyü çevresinde gerçekleşti. Ancak kazaya karışan otomobilin plaka ve sürücüsüne dair bilgiler henüz edinilemedi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, araçta sıkışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve UMKE müdahale ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişiler, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat süreçleri başlatıldı. Olayın gelişmeleri ve yaralıların durumuyla ilgili bilgiler paylaşılmaya devam edecek.