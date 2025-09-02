Haberler

Hakkari’de Kaza, 3 Kişi Yaralandı

3 YARALI OLAYI

Hakkari’de meydana gelen bir trafik kazasında bir otomobil uçuruma düşmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay, Otluca köyü çevresinde gerçekleşti. Ancak kazaya karışan otomobilin plaka ve sürücüsüne dair bilgiler henüz edinilemedi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, araçta sıkışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve UMKE müdahale ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişiler, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat süreçleri başlatıldı. Olayın gelişmeleri ve yaralıların durumuyla ilgili bilgiler paylaşılmaya devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Haberler

Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.