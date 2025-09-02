Hakkari’de Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA GELİŞMELERİ

Hakkari ilinde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 2’sinin hastanede hayatını kaybettiği bildiriliyor. Olayın ayrıntılarına göre, kaza, merkeze bağlı Ortanca köyü civarında gerçekleşti. Sefer Ertunç’un kullandığı 30 AD 128 plakalı kamyonet, Hakkari merkezine doğru ilerlerken yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma düştü. Bu trajik kazada 81 yaşındaki Sefer Ertunç, 75 yaşındaki eşi Zümrüt Ertunç ve Yılmaz Ertunç yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrasında, olay yerinde ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri olan AFAD ile UMKE sevk edildi. Yaralılar, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye ulaşan yaralılardan sürücü Sefer Ertunç ve eşi Zümrüt Ertunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Yılmaz Ertunç’un ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtiliyor.

KAZA İLE İLGİLİ SÜREÇ

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Bu üzücü olay, Hakkari’deki trafik güvenliği konusunu da yeniden gündeme getiriyor.