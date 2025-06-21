Hakkari’de Kaza Sonucu 8 Asker Yaralandı

ASKERİ ARAÇ KAZASI

Hakkari’nin Irak sınır hattında, görev dönüşü sırasında bir askeri aracın kaza yapması sonucu 8 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait aracın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrilmesi, ciddi bir trafik kazasına yol açtı.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine hızlı bir müdahale gerçekleşti. Yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi. Buradan, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.