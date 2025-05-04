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Hakkari’de Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAMYONET KAZASI SONUCUNDA BİR ÖLÜ, BİR YARALI

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi ise yaralandı. Olay, Hakkari-Şırnak kara yolunda, Çığlı köyü yakınlarında gerçekleşti.

KAZA ANINDA HIZLI MÜDAHALE

Muhammed Özbeğ’in kullandığı kamyonet, yamaçta kontrolden çıkarak çarpıştı. Kaza sonrası durumun aciliyeti nedeniyle ihbar yapıldı ve olay yerine hızla AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak kurtulan Özbeğ ile yanındaki Ramazan Deniz, ekipler tarafından kamyonetten çıkarıldı ve Çukurca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen, Özbeğ yaşamını yitirdi.

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