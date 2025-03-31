Hakkari’de Kazada Ölen Arda Toprağa Verildi

KAZA VE CENAZE TÖRENİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda Kameri, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, sabah saatlerinde Vezirli Mahallesi Köprüsü civarında gerçekleşti. Otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Bu üzücü kazada yaralanan diğer şahıslar ise Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21) olarak belirlendi. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Arda Kameri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI

Arda Kameri’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yüksekova’nın Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığı’na defnedildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Arda, ailesi ve yakınları tarafından büyük bir hüzünle toprağa verildi.