Hakkari’de Kütüphanelere Şehit İsimleri Verildi

ŞEHİTLERE VEFALI HAREKET

Hakkari’de, Türk Eğitim-Sen Şubesince beş okulda kurulan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi. Türk Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Şükrü Gürses, bu kütüphanelerin vefa, minnet ve şükran duygularının birer temeli olduğunu belirtti. Gürses, kütüphanelerin aynı zamanda şehitlerin hatırasını yaşatacağını ifade etti.

ŞEHİT ADLARI YAŞATILACAK

Gürses, “Şehitler ölmez, onlar yaşatılıyor. Bizler de onların adını okullara, gönüllere ve yarınlara ilmek ilmek işlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Türk Eğitim-Sen Şubesi tarafından hayata geçirilen projeye destek veren tüm kurumlar, öğretmenler, okul idarecileri ve diğer katkı sunanlara teşekkür etti. Gürses, “Bu memleket onların emaneti, biz ise o emanete sahip çıkan neferleriz” dedi ve şehitlere rahmet, gazilere minnet ile tüm eğitim camiasına teşekkürlerini iletti.