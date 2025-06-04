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Hakkari’de Midibüs Devrildi, 12 Yaralı

HAFİF YARALANAN ASKERLER

Hakkari’de askeri personeli taşıyan bir midibüs, devrilmesi sonucu 12 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen bu midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

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