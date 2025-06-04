Hakkari’de Midibüs Devrildi, 6 Asker Yaralı

HAVA KOŞULLARI KAZAYA SEBEP OLDU

Hakkari’de etkili olan sağanak yağış, kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesine neden oldu ve bu kazada 6 asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Çukurca yolu üzerinde gerçekleşti. Yağışların etkisiyle yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs devrildi.

KAZA ANI VE YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüste yer alan 13 askerden hafif yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma işlemleri başladı.