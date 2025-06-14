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Hakkari’de Motosiklet Kazasında Yaralı Sürücü

KAZA ANINDA YARALANMA

Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Öğretmenevi Kavşağı’nda gerçekleşti. Ali İ. yönetimindeki motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne taşındı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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