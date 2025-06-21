Hakkari’de Neçir Kom’un Araması Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs’ta Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom için arama faaliyetleri tekrar başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün organizasyonuyla sürdürülen çalışmalarda, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri yer alıyor.

DETAYLI TARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, Kom’un kaybolduğu yer olarak değerlendirilen noktadan başlayarak dere boyunca titiz bir tarama yaptı. Daha önce ulaşılamayan alanlarda su seviyesinin düşmesiyle birlikte arama çalışmaları sürdürüldü. Arama faaliyetlerine katılan vatandaşlarla birlikte yapılan çalışmalarda, henüz Neçir Kom’a ait herhangi bir iz bulunamadı.