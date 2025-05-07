Hakkari’de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

TRAFFİK HAFTASI ETKİNLİĞİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi sunuyor. Belediyeden gelen bilgilere göre, öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Bulak Mahallesi’nde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na geldi.

UYGULAMALI EĞİTİMİN KAPSAMI

Burada polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere güvenli geçiş yöntemleri, yaya geçidi kullanımı, gece trafikte yaya güvenliği, temel trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ile emniyet kemerinin kullanımının önemi gibi konular hakkında bilgi verdi. Belediye tarafından yeni edinilen go-kart ve bisikletler ile öğrencilere daha etkili bir uygulamalı eğitim verildi.

TEŞEKKÜR VE DEVAM EDEN EĞİTİMLER

Etkinlik sonrasında çeşitli ikramlarla öğrenciler, bu eğitimleri gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti. Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Maaz Özdemir, tam donanımlı Çocuk Eğitim Trafik Parkı’nda bu eğitimlerin devam ettiğini ifade etti.