Hakkari’de Orman Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Hakkari’de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi çevresinde anız yangını başladı. Yangın anında olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, vatandaşları yaz aylarında anız ve kuru ot yakmamaları hususunda uyarıyor. Küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara neden olabileceği konusunda halkı bilgilendiriyorlar. Bu nedenle, yangın güvenliğine dikkat edilmesi gereken bir konu olarak vurgulanıyor.