Hakkari’de Oyun Parkı Kundaklandı

ÇOCUK OYUN PARKINA ATEŞ İLİŞKİSİ

Hakkari’de, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir çocuk oyun parkını ateşe verdi. Olay, Merzan Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Parkta bulunan banklar ve çocuk oyun grupları, ateş nedeniyle hasar gördü. Saldırganlar, ilk önce parkın duvarlarına yazılar yazdı ve ardından oyun grubu ve bankları ateşe verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Mahalle sakinleri, sorumluların hızla yakalanıp cezalandırılmasını talep ediyor. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

VATANDAŞLARA DUYURU

Yetkililer, vatandaşların kamuya açık alanlara zarar verilmemesi konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Benzer durumlarla karşılaşıldığında, yetkililere haber verilmesi gerektiği vurgulanıyor.