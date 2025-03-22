Haberler

Hakkari’de Oyun Parkı Kundaklandı

ÇOCUK OYUN PARKINA ATEŞ İLİŞKİSİ

Hakkari’de, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir çocuk oyun parkını ateşe verdi. Olay, Merzan Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Parkta bulunan banklar ve çocuk oyun grupları, ateş nedeniyle hasar gördü. Saldırganlar, ilk önce parkın duvarlarına yazılar yazdı ve ardından oyun grubu ve bankları ateşe verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Mahalle sakinleri, sorumluların hızla yakalanıp cezalandırılmasını talep ediyor. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

VATANDAŞLARA DUYURU

Yetkililer, vatandaşların kamuya açık alanlara zarar verilmemesi konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Benzer durumlarla karşılaşıldığında, yetkililere haber verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’te KOAH Hastasının Tüpü Çalındı

Karabük'te bir hurdacı, KOAH hastası Şükrü K.'ya ait oksijen tüpünü çaldı. Tüp sahibine geri verilirken, taraflar aralarında şikayetçi olmadı.
Haberler

İlker İnanoğlu’nun Hayatı ve Kariyeri

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle dikkat çekiyor. Hangi projelerde yer aldığı ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.