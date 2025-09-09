Hakkari’de Sağlık Haftası Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Hakkari’de, Halk Sağlığı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu’nda yapılan “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” programında çeşitli sunumlar yapıldı. Program sonunda çocuklara “sağlık elçisi” belgesi verildi.

EĞİTİMLER VERİLDİ

Öğrenciler, okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, Ulusal Medikal Kurtarma, aile hekimliği, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalardan korunma konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’ın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.