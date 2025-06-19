Hakkari’de Spor Şenliği Düzenlendi

HAKKARİ’DE BÜYÜK BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Hakkari’de oldukça keyifli bir etkinlik olarak “Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği” gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merzan Şehir Stadı’nda düzenlenen bu şenliğe, ip atlama, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve ip çekme gibi çeşitli oyunlar dahil edildi. Kentteki 8 okuldan 20 öğretmen ve 220 öğrencinin katılımı ile düzenlenen etkinlikte, çocuklar bolca eğlendi.

VALİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Şenlik alanını ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, oyunlarla büyüyen çocukların sağlam karakterli bir toplumun temeli olduğunu ifade etti. Çelik, “Çocuklarımıza sadece akademik bilgi yükleyerek değil, onları eğlendirerek, hayatla iç içe bir öğrenme süreci yaşatmalıyız. Bugün burada gördüğümüz gibi açık havada, arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklarımız hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi. Etkinlik boyunca yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeler, organizasyonun amacına ulaştığını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise etkinlikteki hedeflerini belirtti. Yılmaz, “Bakanlığımızın rehberliğinde, Valimiz Sayın Ali Çelik’in destekleriyle bu kültürel mirası yaşatmaya ve çocuklarımızın oyunla büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel oyunlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önem taşıyor.” dedi. Programa ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birçok davetli katılım gösterdi.