Hakkari’de Spor Şenliği Gerçekleşti

Hakkari’de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Hakkari’de “Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği” etkinliği yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Merzan Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen bu şenlikte, ip atlama, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve ip çekme gibi çeşitli oyunlar oynandı. Kentteki 8 okuldan toplam 20 öğretmen ve 220 öğrencinin katıldığı şenlikte, çocuklar dolu dolu bir eğlence yaşadı.

Validen Eğitim Vurgusu

Şenlik alanını gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada oyunla büyüyen çocukların sağlam karakterli bir toplumun temeli olduğunu dile getirdi. Çelik, şenliği düzenleyenlere teşekkür ederek, “Çocuklarımıza sadece akademik bilgi yükleyerek değil, onları eğlendirerek, hayatla iç içe bir öğrenme süreci yaşatmalıyız. Bugün burada gördüğümüz gibi açık havada, arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklarımız hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi” şeklinde konuştu. Vali Çelik, etkinlik boyunca çocukların yüzlerinde eksik olmayan gülümsemelerin, organizasyonun amacına ulaştığını gösterdiğini belirtti.

Kültürel Mirasın Önemi

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise, “Bakanlığımızın rehberliğinde, Valimiz Sayın Ali Çelik’in destekleriyle bu kültürel mirası yaşatmaya ve çocuklarımızın oyunla büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel oyunlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve diğer davetliler de katıldı.