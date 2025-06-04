Haberler

Hakkari’de Suçla Mücadele Süreçleri Devam Ediyor

DURDURULAN TIRDA BULUNAN UYUŞTURUCU

Hakkari’de bir tıra ait dorsenin altında gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Şırnak kara yolunda bir tır, şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu. Yapılan aramada dedektör köpek kullanılarak dorsenin altındaki demir bloklara gizlenmiş olan 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Zanlı Suçüstü Yakalandı

Samsun'da pazar yerlerinde yankesicilik yapan 41 yaşındaki bir kişi, Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlığın tutarı 15 bin 500 lira olarak belirlendi.
Haberler

Amasya’da Salıncaktan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Ordu'ya seyahat eden Duran ailesi, Amasya'da mola sırasında 4 yaşındaki Yağız D.'nin salıncağının devrilmesi sonucu ciddi yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.