Hakkari’de Suçla Mücadele Süreçleri Devam Ediyor

DURDURULAN TIRDA BULUNAN UYUŞTURUCU

Hakkari’de bir tıra ait dorsenin altında gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Şırnak kara yolunda bir tır, şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu. Yapılan aramada dedektör köpek kullanılarak dorsenin altındaki demir bloklara gizlenmiş olan 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.