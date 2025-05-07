Hakkari’de ‘Tefecilik’ Operasyonu Yapıldı

İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, ‘tefecilik’ suçunu önlemeye yönelik planlı çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 3 Mayıs 2025 tarihinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda toplamda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda belge bulundu. Bu belgeler arasında senetler, çekler, protokol anlaşmaları, not defterleri ve tapu evrakları yer aldı. Soruşturma sürecinde toplamda 21 mağdurun ifadeleri alındı. Operasyona katılan 6 şüpheliden 5’i gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ÜÇ ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltındaki şüpheliler, 6 Mayıs 2025 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Bu süreçte bir şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Ancak 3 şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.