Hakkari’de Tırda 66 Kilo Metamfetamin Bulundu

HAKKARİ’DE NARKOTİK OPERASYONU

Hakkari’de, narkotik polisi gerçekleştirdiği bir operasyonda bir tırda 66 kilo 120 gram metamfetamin buldu. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretini önlemek için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.

ŞÜPHELİ TIRDA YAPILAN ARAMA

Yapılan çalışmalarda, Hakkari-Şırnak karayolunda durumundan şüphelenilen bir tır durduruldu ve arama gerçekleştirildi. Tırın dorse kısmında bulunan demir blokların arasında gizlenmiş şekilde 66 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.