Hakkari’de Torbacılara Operasyon Gerçekleşti

POLİS OPERASYONU YAPILDI

Hakkari’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda polis ekipleri, “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılara yönelik önemli bir müdahale gerçekleştirdi. Bu operasyonda 354 gram sıvı metamfetamin yakalandı. İki kişi, olayla alakalı olarak tutuklandı.

Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Çalışma

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesinden elde edilen bilgiler çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçti. Operasyon sırasında uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin maddeleri temin ettikleri adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon Sonuçları

Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatının yanı sıra 354 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Hakkari Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.