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Hakkari’de Torbacılara Yönelik Operasyon

HAKKARİ’DE POLİS OPERASYONU

Hakkari’de, polis güçleri tarafından “torbacı” olarak bilinen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda toplamda 354 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İlgili olayla bağlantılı olarak 2 kişi tutuklandı.

NARKOTİK ŞUBE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi projesi çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Bu kişilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri adreslere eş zamanlı olarak 4 ayrı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatıyla birlikte 354 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli mercilere sevk edildi. Bu şahıslar arasından 2’si tutuklanarak Hakkari Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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