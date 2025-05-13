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Hakkari’de Toz Taşınımı Etkili Oldu

TOZ TAŞINI MI VE RÜZGAR ETKİLERİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. İlçede öğle saatlerinde meydana gelen ve etkisini artıran toz bulutu sebebiyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma gerçekleşti. Toz taşınımı sonucunda araçların üzerinde toz birikimi gözlemleniyor.

ŞİDDETLİ RÜZGARIN OLUMSUZ ETKİLERİ

İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oluyor. Rüzgarın beraberinde getirdiği olumsuz koşullar, günlük yaşamı sıkıntılı hale getiriyor. Bu durum, hem sağlık hem de ulaşım açısından çeşitli zorluklara yol açıyor.

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