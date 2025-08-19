Hakkari’de Tuğgeneral Veda Yemeği Düzenlendi

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile farklı bölgelere atanan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu onuruna bir veda yemeği gerçekleştirildi. Hakkari Öğretmen Evi’nde düzenlenen özel etkinliğe, çok sayıda davetli katılım gösterdi.

PROGRAMDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Programa Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları Recep Gündüz, Cüneyt Zor, Mehmet Faruk Saygın ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile birçok önemli isim katıldı. Vali Çelik, bu vesileyle Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu’na yeni görevlerinde başarılar diledi, Hakkari’deki süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

PROGRAMIN SONUCU ANISINA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Etkinlik, hediye takdimiyle son bulduktan sonra katılımcılar günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bu özel veda programı, Hakkari’de görev yapan bu iki komutana duyulan minnettarlığın bir göstergesi oldu.