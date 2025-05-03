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Hakkari’de TÜGVA Ve Aile Konferansı Yapıldı

NESİL MESELESİ KONFERANSI DÜZENLENDİ

Hakkari’de TÜGVA şubesi ve Büyük Aile Platformu iş birliğiyle “Nesil Meselesi Konferansı” gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte, dijital çağın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ile aile yapısını tehdit eden konular üzerine sunum yapıldı.

DİJİTAL BAĞIMLILIK TOPLUMSAL BİR MESELE

Konferansa katılan Gazeteci Erem Şentürk, ekran bağımlılığının sadece bireyleri değil, toplumu etkileyen ciddi bir konu olduğunu belirtti. Şentürk, çocukların korunması ve onlara doğru yönlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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