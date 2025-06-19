Hakkari’de Umut’un Jandarma Hayali Gerçekleşti

UMUT’UN JANDARMA OLMA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Hakkari’de özel gereksinimli olan Umut’un uzun zamandır jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü. Umut’un ailesi tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığına yapılan başvuruda, Umut’un jandarmaları büyük bir sevgiyle takip ettiği ve üniforma giymeyi çok istediği ifade edildi. Jandarma yetkilileri, bu anlamlı talebe kayıtsız kalmadı.

UMUT’A YENİ ÜNİFORMASI GİYDİRİLDİ

Jandarma ekipleri, Umut’u evinden alarak ailesiyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına götürdü. Burada, öncelikle saçları kestirilen Umut’a, jandarma üniforması giydirildi. Temsili olarak yemin ettirilen Umut, bir günlüğüne jandarma olmanın mutluluğunu yaşadı. Misafir edildiği komutanlıkta çeşitli birimleri gezme fırsatı bulan Umut, unutulmaz anlar yaşadı. Ailesiyle birlikte duygusal anlar geçiren Umut, bu özel günde birçok güzel anı biriktirdi.

JANDARMA KOMUTANLIĞINDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Umut kardeşimiz bir günlüğüne jandarma oldu belki ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanını yürekten kutluyor, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz” denildi. Umut’un bu anı, hem kendisi hem de ailesi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.