Hakkari’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

NARKOTİK POLİSİ UYUŞTURUCU ŞÜPHESİYLE TIRDA ARAMA YAPTI

Hakkari’de yapılan operasyonlarda narkotik polisi, bir tırda 66 kilo 120 gram metamfetamin buldu. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek için çalışmaları kesintisiz sürdürüyor.

TIRDA YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde şüpheli bulunan bir tır durduruldu. Bu tırın dorse kısmında demir blokların arasına gizlenmiş olan 66 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.