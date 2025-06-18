Hakkari’de Vali Çelik Doğa Yürüyüşü Yaptı

BAŞKANLIK ZİYARETİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte 3 bin rakımlı Aveğak yaylasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve doğa yürüyüşü yaptı. Vali Çelik ve ekibi, Durankaya Beldesi sınırlarında bulunan bu yüksek rakımlı yaylayı ziyaret etti. Ziyarette, eşsiz doğasıyla dikkat çeken yayla yollarında vatandaşlarla sohbet eden Vali Çelik, hem doğanın tadını çıkardı hem de beraberindekilerle yürüyüş gerçekleştirdi.

GELENEKSEL YEMEKLER VE HALAYLAR

Rengarenk çiçeklerle kaplı yollar ve berrak su kaynakları eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından, vatandaşlarla birlikte halay çekildi. Yöre halkı tarafından hazırlanan geleneksel yemeklerin ikram edildiği bu samimi ortamda, renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Çelik, ziyareti boyunca vatandaşlarla yakından ilgilendi ve özellikle hayvancılıkla uğraşan ailelerin sorunlarını dinledi. Berivan süt sağım alanında incelemelerde bulunan Vali Çelik, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

GÜZELLİKLERİ YAŞATMAK İÇİN EL BİRLİĞİ

Vali Çelik, “Durankaya beldemizin 3 bin rakımlı Aveğak yaylasında hemşerilerimizle bir araya geldik. Berivanlarımızın taleplerini dinledik. Yaylalardaki gölgeliklerin artırılması gerekliliğini yerinde istişare ettik. Kar sularının serinliği, sarı çiçeklerin güzelliği ve hemşerilerimizin yürekten gelen samimiyetiyle, sıcacık bir gün geçirdik. Misafirperverliğiniz, samimiyetiniz ve içtenliğiniz için yürekten teşekkür ederim. Bu güzellikleri yaşatmak için el birliğiyle çalışacağız. Bu güzellikleri görmek isteyen herkesi dağların ve huzurun şehri Hakkari’ye bekleriz” dedi.

Ziyaret boyunca kendisine gösterilen misafirperverlik için yayla halkına teşekkür eden Vali Çelik, yayla sakinlerinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, destek ve ilgisi için Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.