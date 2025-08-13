Haberler

Hakkari’de Yamaç Paraşütü Eğitimi Duyuruldu

HAVACILIĞIN GELİŞMESİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENİYOR

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölgede havacılık sektörünün gelişmesi ve turizmin canlanması amacıyla yamaç paraşütü eğitimi düzenliyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar, bu eğitimlerin Merga Bütan Kayak Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtiyor.

EĞİTMENLERDEN YENİ FIRSATLAR

Yüksekova Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, sporculara yeni bir branşta deneyim kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, bu faaliyetlerin bölge turizmine farklı bir perspektif kazandırması da bekleniyor. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, havacılık faaliyetlerinin devam edeceğini ve Hakkari’nin doğa sporlarında önemli bir merkez haline geleceğini bildiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Haberler

Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.