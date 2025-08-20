Hakkari’de Yangın, 4 Bin Bağ Ot Yanmıştı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, anızdan çıktığı belirtilen bir yangın, bir köylüye ait 4 bin bağ otun yanmasına yol açtı. Yangın, ilçeye bağlı Duraklı köyünde ortaya çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan anız yangını, rüzgarlı havanın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki Davut Levent isimli vatandaşın ot yığınlarına sıçradı.

KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Köy sakinleri, yangınla başa çıkmak için hemen müdahale etti. Ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle bu çabalar yetersiz kaldı. Yangını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMA

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Bu olay, 4 bin bağ otun yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma süreci devam ediyor.