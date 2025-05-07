Hakkari’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Hakkari’de 5 farklı adrese eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışma neticesinde, örgütlü şekilde faaliyet gösteren 3 şüpheli hakkında izleme başlatıldı.

TEKNİK TAKİPLE BELİRLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında, şüphelilerin toplamda 50 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları belirlendi. Ardından, Hakkari’de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonda, şüphelere ait 44 adet masaüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 3 harici hard disk, 2 USB bellek ve 1 DVR kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama suçu kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına da el konuldu.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, internet ortamında vatandaşların güvenliğini temin etmek ve Hakkari’nin huzurunu korumak amacıyla bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.