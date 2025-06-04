Hakkari’de Yeni Baz İstasyonu Kuruldu

BAZ İSTASYONU AÇILIŞI VE ÖNEMİ

Hakkari’de iletişim sorunları yaşayan Durankaya beldesine yeni bir baz istasyonu kuruldu. Beldenin Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılan açılış programında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin dağlarla çevrili olduğunu ve 4 bin metreyi aşan 10 zirvenin bulunduğunu vurguladı. Çelik, coğrafi şartların iletişimi zorlaştırdığını belirterek, “Bugün güzel bir vesileyle bir araya geldik. Hakkari’nin zorlu coğrafyası nedeniyle bazı bölgelerde baz istasyonları yetersiz kalabiliyor. Bu durum, yeni yatırımları zorunlu kılıyor” şeklinde açıklama yaptı.

YENİ YATIRIMLARIN GEREKLİLİĞİ

Ali Çelik, Türk Telekom’un Durankaya özelinde önemli bir ihtiyaca çözüm getirdiğini ifade ederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla ilimizin iletişim kapsama alanını genişletmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Acil ihtiyaç duyulan diğer bölgeler için de gerekli girişimleri sürdürüyor, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. Ayrıca, birlik ve beraberlik ruhunun her sorunun üstesinden geleceğini vurguladı ve huzur ortamının devam etmesinin önemine dikkat çekti.

BAŞKAN DEMİRCİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, belde halkına sundukları alt ve üstyapı hizmetlerinin bir arka arkaya geldiğini belirtti. Demirci, “Bugün Durankaya’da çifte bayram yaşatıyoruz. 22 yerleşim yerimiz iletişimde mahrumiyet yaşıyordu. Valimizin desteğiyle bu sorunu çözdük” ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN DESTEK MESAJLARI

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak baz istasyonunun belde halkı için hayırlı olmasını diledi. Programa, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Demir, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.