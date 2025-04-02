Hakkari’deki Yasaklı Köy Ziyarete Açıldı

30 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kurudere köyü, 30 yıl boyunca devam eden yasakların ardından Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde özel izinle köy halkına yeniden açıldı. Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde yaşayan Kurudere köylüleri, Hakkari Valisi Ali Çelik’in özel izniyle uzun bir aradan sonra bayramda köylerine giderek kabristan ziyareti gerçekleştirdi. Yasaklı köy statüsünde olduğu için yıllar boyunca ziyaret edilemeyen Kurudere’de köylüler, bayramın üçüncü günü sabah saatlerinde mezarlıkta bir araya geldi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Köylüler, aile büyüklerinin mezarlarını gözyaşlarıyla ziyaret ederek dualar etti ve uzun süredir içlerinde biriken özlemi dile getirdi. Duygusal anların ardından, köylüler doğayla iç içe bir gün geçirerek, mezarlık ziyaretinden sonra köyün etrafındaki yeşil alanlarda piknik yaptı. Dağlarda mantar toplayan ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlar, bu özel günün tadını çıkardı.

MINNETTARLIK DİLE GETİRİLDİ

Köylüler, yıllardır süren özlemin sona ermesine olanak tanıyan Hakkari Valisi Ali Çelik’e minnettar olduklarını ifade etti. Ziyaret sırasında sık sık dua eden vatandaşlar, “Bu mutluluğu bize yaşattığı için Vali Ali Çelik’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. 30 yıl sonra köyümüzde olmak bizler için tarif edilemez bir duygu” şeklinde hislerini dile getirdi.