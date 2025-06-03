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Hakkari Derneği, 1500 Çocuğa Yardımda Bulundu

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA YARDIM YAPILDI

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, 1500 ihtiyacı olan yetim ve özel gereksinimli çocuğa giyim yardımı gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, hayırseverlerin destekleri sayesinde 1500 çocuğa giyim ve ayakkabı temin ettiklerini aktardı. Bu yardımların ihtiyaç duyan çocuklara teslim edildiğini vurgulayan Aydoğdu, “Dağıtımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi tüm engelli bireylere adil ve şeffaf şekilde hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.” şeklinde konuştu.

DAĞITIM SÜREKLİ OLACAK

Yavuz Aydoğdu, yardımların süreceği ve ihtiyaç sahibi herkesin destekleneceği konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Engellilere yönelik hizmetlerin şeffaf ve adil bir şekilde sağlanmasının temeli önem taşıdığını söyledi. Aydoğdu, hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

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