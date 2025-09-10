Hakkari Emniyet Müdürlüğü Denetimleri Sürüyor

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİM FAALİYETLERİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul çevrelerinde, parklar, bahçeler, umuma açık alanlar ve servis araçları üzerinde denetimlerini aktif olarak sürdürüyor. “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 102 okul ve çevresi, 143 umuma açık mekan (park, bahçe, kafeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, iddia bayiileri) ile 42 metruk bina kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra, 372 araç sorgulanarak bin 479 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldığının altı çiziliyor.

DENETİMLERİN AMACI

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerin amacının çocukları zararlı etkenlerden korumak ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak olduğunu ifade ediyor. Bu uygulamalar sayesinde, çocukların ve gençlerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Çocukların sosyal alanlarda güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri için gerekli önlemler alınıyor.