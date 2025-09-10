Haberler

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Denetimleri Sürüyor

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİM FAALİYETLERİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul çevrelerinde, parklar, bahçeler, umuma açık alanlar ve servis araçları üzerinde denetimlerini aktif olarak sürdürüyor. “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 102 okul ve çevresi, 143 umuma açık mekan (park, bahçe, kafeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, iddia bayiileri) ile 42 metruk bina kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra, 372 araç sorgulanarak bin 479 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldığının altı çiziliyor.

DENETİMLERİN AMACI

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerin amacının çocukları zararlı etkenlerden korumak ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak olduğunu ifade ediyor. Bu uygulamalar sayesinde, çocukların ve gençlerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Çocukların sosyal alanlarda güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri için gerekli önlemler alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Haberler

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.