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Hakkari Hastanesinde Bulunan Yüzük Sahibine Verildi

Yüzük Sahibini Buldu

Hakkari Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 3 gün önce bulunan ve 35 bin TL değerindeki yüzük sahibine iade edildi. Hastane güvenlik personeli tarafından tespit edilen yüzük, güvenlik amiri İlhan Sayın tarafından güvence altına alındı.

Çalışmalar Sonuç Verdi

Yüzüğün sahibine ulaşmak için sosyal medya üzerinde çeşitli paylaşımlar yapıldı ve hastanenin güvenlik kameraları detaylı biçimde incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda yüzüğün gerçek sahibi Adile Can’a ulaşıldı.

Adile Can Yüzüğünü Aldı

Hastaneye gelen Adile Can, “Durika” ismine sahip kıymetli yüzüğünü, tutanak karşılığında güvenlik amiri İlhan Sayın’dan aldı. Hastaneye muayene olmaya geldiği esnada cüzdanını çıkartırken yüzüğünü düşürdüğünü söyleyen Adile Can, kendisine ulaşarak yüzüğünü teslim eden güvenlik personeline teşekkür etti.

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