Haberler

Hakkari İl Emniyeti Müdürü Yılmaz, Ziyaret Gerçekleştirdi

EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ’DAN SAHADA BAYRAM ZİYARETİ

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova ilçesinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı kutladı. Yüksekova’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Müdür Yılmaz, ilçeye adım atar atmaz polis noktalarında görevli personelle buluştu ve her birinin bayramını tebrik etti.

İKİ ÖNEMLİ ZİYARET VE SOHBET

Ziyaretinin devamında, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Hareket Birimi’ni ziyaret eden Müdür Yılmaz, burada incelemelerde bulundu. Daha sonra Polis Evi’nde görevli personelle bir araya gelerek sohbet etti. Bayram sürecinde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi edinen Yılmaz, tüm görevli personelin bayramını içten dileklerle kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de Araçlar Çarpıştı, 7 Yaralı

Tarsus'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay sonrası hastaneye sevk edildi.
Haberler

Antalya Mermerli Plajı’nda Ücret 500 TL

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı'ndaki giriş ücretinin 1000 liraya kadar yükseldiği iddialarını yalanlayarak, plajın halka açık olduğunu ve şezlong ücretinin 500 TL olacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.