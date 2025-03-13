Hakkari İl Özel İdaresine 11 Yeni Araç

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRAN YENİ ARAÇLAR

Hakkari İl Özel İdaresi, hizmet sunumunu geliştirmek amacıyla 11 yeni aracı filosuna dahil etti. Vali Ali Çelik, Hakkari İl Özel İdaresi bünyesine katılan araçların teslim törenine katılarak detayları paylaştı. Törende, Vali Çelik ve katılımcılar, 2 adet 4×4 pikap, 3 adet lastik yükleyici loder, 2 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet otobüs ve 3 adet kazıcı yükleyici beko loder olmak üzere toplam değeri 59 milyon 710 bin 690,28 TL olan 11 yeni hizmet aracının teslimatını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, ek olarak 1 adet paletli ekskavatör, 2 adet vidanjör, 1 adet su tankeri, 2 adet itfaiye aracı, 3 adet kar bıçaklı kamyon, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici loder, 1 adet 4×4 pikap ve 2 adet kar savurma aracı alım süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN YENİ ARAÇLAR

Vali Çelik, törende basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İl özel idaresinin 140 köye ve 400’ün üzerindeki yerleşim yerine daha iyi hizmet sunabilmesi için iş makinesi sayısını artırmayı ve mevcut makinelerin yaşlarını düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. “Cumhurbaşkanımızın destekleri ile de bakanlıklarımız bizlere bu konuda çok destek verdiler” diyen Vali Çelik, “Yaklaşık 60 milyon TL değerinde 11 aracımızı teslim aldık. Alım süreçleri devam eden 14 aracımızın da nisan ayının sonuna kadar il özel idaremize teslimi inşallah gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

ALT YAPI HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Vali, makine parkının yaş ortalamasını 16 yıldan yaklaşık 10 yıla düşürdüklerini belirterek, “İleri yaşlı makinelerin onarım ve arıza giderleri yüksek oluyor. Bu maliyetlerden kurtulup yeni iş makineleriyle daha fazla hizmet vermeye çaba gösterecekler” dedi. Ayrıca, Hakkari İl Özel İdaresinin asfalt üretme kapasitesine de değinerek, geçen yıl yeni bir asfalt plentinin hizmete girdiğini ve bu yıl bir konkasör alımının gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm köy ve mezralara sıcak asfalt ile ulaşım sağlamayı amaçladıklarını vurgularken, içme suyu ve sulama kanalları gibi altyapı hizmetlerine yönelik çalışmaların 2025 yılına kadar aksamadan devam edeceğini sözlerine ekledi. Vali Çelik, başarılı çalışmalar için başta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmak üzere tüm birim müdürlerine ve çalışanlara teşekkür etti.