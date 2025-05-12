Hakkari Jandarma Komutanı Ziyarette Bulundu

ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI ZİYARET

Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bu anlamlı günde şehit aileleriyle bir araya gelen Çarıkcıoğlu, onlarla sohbet etti.

DUALARLA ANMA

Ziyaret sırasında Çarıkcıoğlu, şehit anneleri ve eşlerine çiçek takdim ederek, onların özel günlerini kutladı. Ziyaretlerde aynı zamanda şehitler için dua okundu. Aileler ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve Çarıkcıoğlu’na teşekkürlerini iletti.