Haberler

Hakkari Jandarma Ters Laleleri Koruyor

TERS LALELERİN KORUNMASI

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan ters laleleri koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu endemik tür, Hakkari’de “ağlayan gelin” olarak biliniyor ve sadece yılda 20 gün boyunca çiçek açıyor. Nesli tehlike altında olan bu nadir bitki, koruma altına alınıyor.

CEZA UYGULAMASI

2025 yılı itibariyle ters laleleri koparanlar için 577 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu benzersiz bitkinin korunması amacıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, gerekli önlem ve hassasiyeti gösteriyor. Yetkililer, vatandaşları bu bitkiyi koruma konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

Bu doğal zenginliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimler sıklaştırıldı. Hakkari’deki bu özel bitkinin korunması, bölgenin ekolojik dengesinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pınar Eczacıbaşı, Hayatını Kaybetti

Kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında vefat etti. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hastalığını kimseyle paylaşmadığı belirtildi.
Haberler

Trabzon’da Fermuar Sistemi Bilgilendirmesi Yapıldı

Trabzon'da düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliğinde, sürücülere fermuar sistemi tanıtılarak trafik güvenliği konusunda farkındalık artırıldı. İl Emniyet ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.