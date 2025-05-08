Hakkari Jandarma Ters Laleleri Koruyor

TERS LALELERİN KORUNMASI

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan ters laleleri koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu endemik tür, Hakkari’de “ağlayan gelin” olarak biliniyor ve sadece yılda 20 gün boyunca çiçek açıyor. Nesli tehlike altında olan bu nadir bitki, koruma altına alınıyor.

CEZA UYGULAMASI

2025 yılı itibariyle ters laleleri koparanlar için 577 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu benzersiz bitkinin korunması amacıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, gerekli önlem ve hassasiyeti gösteriyor. Yetkililer, vatandaşları bu bitkiyi koruma konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

Bu doğal zenginliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimler sıklaştırıldı. Hakkari’deki bu özel bitkinin korunması, bölgenin ekolojik dengesinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor.