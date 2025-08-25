Hakkari Kültürel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

HAKKARİ’DE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Hakkari, uzun bir aradan sonra kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen “Bir Anadolu Şenliği” programı, 22 Ağustos’ta Hakkari’de başlamış olup 4 Eylül’e kadar şehri kültür ve sanatla buluşturacak. Merkez, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerini kapsayan bu şenlik süresince; sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, çocuk etkinlikleri ve birçok kültürel program gerçekleşecek.

ETKİNLİKLERİN BÖLGEYE KATKISI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkari Seyir Terası’nda etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere tanıtılacağını dile getirdi. Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin dünya genelinde önemli bir marka haline geldiğini ifade etti. Son beş yılda geliştirilerek her geçen yıl daha da büyüyen bu festivallerin milyonlarca insanı sanatla buluşturduğunu söyledi.

YENİ FIRSATLAR SUNAN PROGRAM

Alpaslan şunları kaydetti: “Sayın Bakanımızın önderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, artık dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldi. Yıl boyunca süren bu etkinliklerde on binlerce sanatçı sahne alıyor, milyonlarca izleyici kültür ve sanatla buluşuyor. Böylece Türkiye’nin kültür ve sanat hayatını, aynı zamanda turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtıyoruz.” “Bir Anadolu Şenliği” programının Hakkari ve çevresindeki iller için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Alpaslan, bölgenin kültür, sanat ve turizm potansiyelinin öne çıktığını belirtti.

Alpaslan, Hakkari ile birlikte Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de de bu yıl “Bir Anadolu Şenliği” programlarını başlattıklarını ifade etti. “Amacımız, her kesimden insanımızın kültür ve sanata doyduğu, bölgenin tanıtımının yapıldığı ve sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir süreç oluşturmak. Bu etkinliklerin turizm açısından da çok büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz.” şeklinde konuştu. Bakan Yardımcısı, programın sadece Hakkari’ye değil, tüm bölgeye yeni bir kültür ve sanat vizyonu kazandıracağını belirtti ve etkinliklerin turizme canlılık getirmesini hedeflediklerini söyledi.