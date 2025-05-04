Hakkari’nin Çukurca’sında Kaza Oldu

KAZA HAZİN SONUÇLARIYLA BİTİYOR

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralanıyor. Olay, sabah saat 06.30 sularında Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı köyü yakınlarında gerçekleşti. Diyarbakır’dan Çukurca’ya seyahat eden Muhammed Özbeğ yönetimindeki kamyonet, yoğun yağışlar neticesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalığa çarpıyor.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM MÜDAHALESİ

Kazada araçta bulunan Ramazan Deniz hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, sürücü Muhammed Özbeğ ise aracın içerisinde sıkışıyor. Olay yerine yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından Özbeğ’i bulunduğu yerden kurtarıyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özbeğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

YOĞUN YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Kaza, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolların tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür zorlu hava koşullarında sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gereken bir konu.