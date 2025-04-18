Hakkari Projeleri İncelendi, Teşekkürler!

HAKKARİ’NİN PROJE GELİŞİMİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Hakkari’nin kalkınması ve gelişimi açısından kritik öneme sahip projelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Hakkari Valiliği’nde, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü gibi çeşitli kurumların sunumları gerçekleştirildi.

YATIRIMLAR VE SOSYOEKONOMİK GELİŞMELER İSTİRAHAT EDİLDİ

2025 yılı 1. dönem yatırımları, projelerin ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ile koordinasyon çalışmaları toplantıda detaylı bir şekilde değerlendirildi. Hakkari’de 2025 yılı 1. Dönem sonu itibarıyla il yatırım takip sisteminde toplam değeri 72 milyar 816 milyon 132 bin 642,00 TL olan 179 proje aktif şekilde kayıtlı. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için geçmiş yıllarda toplam 22 milyar 607 milyon 972 bin 043 TL harcama yapıldığı, bunun 21 milyar 622 milyon 362 bin 140,00 TL’sinin önceki yıllardan, 985 milyon 609 bin 904,00 TL’sinin ise yıl içerisindeki harcama olduğu belirtildi. Ayrıca, nakdi gerçekleşmenin oranı yüzde 31,05, fiziki gerçekleşmenin oranı ise yüzde 33,94 olarak ifade edildi. Yıl ödeneğinden 4 milyar 532 milyon 911 bin 615,00 TL’nin 985 milyon 609 bin 904,00 TL harcandığı ve harcama oranının yüzde 21,74 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

VALİ’DEN TEŞEKKÜR

Toplantının sonunda Vali Ali Çelik, projelere katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmaların önemine vurgu yaptı.