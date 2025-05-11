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Hakkari Sporcuları, Aksaray’da Başarı Elde Etti

BAŞARILI SPORCULAR HAKKARİ’Yİ GURURLANDIRDI

Aksaray’da gerçekleştirilen Okul Sporları Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’na 45 ilden 891 sporcu katıldı ve Hakkarili sporcular büyük bir başarı elde etti. Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şampiyona kapsamında Hakkari’nin gurur verici başarılarını duyurdu.

HAKKARİ’DEN BİRİNCİLİK VE İKİNCİLİK

Aksaray’daki şampiyonada Hakkari’den Aras Kızıldoğan Türkiye birincisi olurken, Dıjvar Kızıldoğan ile Ozan Erdoğan Türkiye ikinciliğini elde etti. Serkan Şenlik ise Türkiye üçüncüsü olarak dereceye girdi. Vali Çelik, sporculara, antrenörlere ve ailelerine teşekkür ederek, başarılarının sürekli olmasını diledi.

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